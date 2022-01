Idy trahit Macky sous ses yeux…comme sous Wade

Cette nouvelle année qui vient de commencer voit un traître émerger au sein de la République. Et ce n’est pas un fait nouveau. C’est du déjà vu sous Wade. Sauf que le traître sous Wade est le même traître sous Macky Sall. Comme quoi, cet individu a la trahison dans le sang, dans les veines et jusque dans les neurones. Sous Wade c’était le coup d’état rampant…mais sous Macky c’est le coup d’état débout. Et c’est devant le Président Macky que le traître agit au vu et au su de celui qui l’a transporté dans les entrailles du pouvoir…

Mahmoud Saleh a fait revenir Idrissa Seck alias Idy. Cet homme politique qui était « mort » et presqu’enterré, allait renaître par les méthodes farfelues de Mahmoud Saleh qui voulait démontrer au « patron » qu’il était le génie de la politique. Mais en le faisant, il faisait entrer un loup dans la bergerie. Son butin politique est en fait un jaloux et un aigri en quête de vengeance aveugle qui veut réécrire l’histoire politique du Sénégal…

Il était, selon lui, destiné à être le quatrième (4ème) président du Sénégal. Son slogan « Idy4Président » s’était noyé sous le tsunami marron-beige de Macky Sall. Et pour Idrissa Seck, « Macky Sall est un accident de l’histoire ». Et il veut réécrire cette histoire. Pour lui, l’homme de Princeton ne devrait jamais courber l’échine devant un « petit » ingénieur sorti des écoles sénégalaises. Et son retour est une providence qui vient de…Dieu.

Et Idrissa Seck, nommé par Macky Sall le 1er novembre au poste prestigieux de Président du Conseil économique social et environnemental (CESE) voit cette nomination comme une ascension méritée ; Et c’est ce même poste qu’il utilise pour combattre Macky Sall sous ses yeux. Avec ses acolytes, les deux ministres de Rewmi dans le gouvernement, le président du CESE va entreprendre des actes odieux pour « forcer » Macky à ne pas se représenter mais aussi pour l’obliger à le choisir, lui Idrissa comme le candidat du pouvoir en 2024.

Et la machine de la trahison est en marche. Sous les yeux de Macky Sall, Idrissa Seck a reçu plusieurs membres de la Task Force Républicaine (TFR). Et il ne s’est pas arrêté là, Idrissa Seck effectue des déplacements dans les foyers religieux pour sucrer plusieurs chambellans des Khalifes, les proches et certains porte-parole pour se présenter comme étant l’alternative à Macky Sall. Mahmoud saleh voit venir mais il ne peut rien dire puisque c’est lui-même qui a mis ce loup dans la bergerie de Macky Sall.

Macky Sall sait que Idrissa Seck va vers les foyers religieux ; Idrissa Seck le dit au président. Mais il ne dit pas ce qu’il y fait. Parce que Idrissa seck considère Macky comme un « naïf », un intello de seconde zone et un accident de l’histoire. Donc il va utiliser les fonds politiques du CESE come une arme de guerre. Et ses complices, Aly Saleh DIOP et Yankhoba DIATTARA, respectivement ministre de l’Elevage et des Productions animales et Ministre de l’Economie numérique et des Télécommunications, vont travailler dans le même sens…Chacun avec son fonds politique partout où il y a des porteurs de voix.

Et tout se passe sous les regards impuissants du Locataire du palais. Personne n’ose en parler au « Patron » sous peine de se voir traiter de « nafèkh » ou de mégère. Et aujourd’hui, Macky Sall qui cherche à rendre onctueux son alliance « Mbourou ak Soow » avec un lait Gloria, risque de se retrouver « hors-jeu » en 2024 avec un autre homme fort en face de lui qui serait Idrissa Seck. Il a dansé devant Macky, il a chanté ses louanges et il a magnifié sa vision ; tout ceci pour l’endormir avant de l’achever…

