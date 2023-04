Urgent ! Idy veut rejoindre Yewwi…ça grogne dans Pastef et PUR

Idrissa Seck (Idy) vient de quitter Macky Sall et s’apprête à rejoindre la plateforme F24 de l’opposition. Ayant déjà formé sa coalition Rewmi qui va l’accompagner à la présidentielle de 2024, Idrissa Seck veut une inter coalition avec la grande plateforme F24 de l’opposition. Mais du côté de l’opposition, des voix s’élèvent contre la « double » transhumance ou « l’aller-retour » flagrant de Idrissa Seck. Au Pastef de Ousmane Sonko, les patriotes ne veulent plus être contaminés par Idrissa Seck (Idy). Et au PUR de Serigne Moustapha Sy, la prudence est de mise car il considère Idrissa Seck comme un mercenaire de Macky…

Idrissa Seck vient de tourner le dos à la mouvance présidentielle, mais peine à trouver de nouveaux alliés. Dans les rangs de l’opposition, personne ne lui accorde la confiance. Idrissa Seck se retrouve seul. Il vient de quitter Macky Sall. Il rêve de créer un troisième pôle après Benno et Yewwi. Mais avant tout, il veut d’abord intégrer le F24. La plate-forme dite « de lutte des forces vives de la Nation » ou « F24 » a été lancée dimanche 16 avril par plus d’une centaine de signataires.

Au Pastef et au PUR, les militants sont réticents car plusieurs ne croient pas à l’honnêteté de Idrissa Seck. Pour le PUR et le PASTEF, Idy garde encore les stigmates du pouvoir et n’inspire pas confiance. Ils considèrent Idy comme le cheval de Troie qui va implanter un virus au sein de l’opposition. Il se trouve qu’au sein même de son parti, certains responsables sont sur le point de le quitter, car lassés par ses prises positions qui ne sont pas toujours constantes.

Idy est lâché de partout. Il se retrouve seul. Et, il n’a aucune chance de gagner à l’élection présidentielle de 2024. Les populations ne lui font plus confiance. Il a perdu une grande partie de son électorat. Même à Thiès, jadis son bastion électoral, Idrissa Seck n’y gagne plus. Il démissionne du Conseil économique, social et environnemental (CESE), mais n’ose pas demander aux ministres membres de son parti de quitter leur fonction. Comme s’il craignait que ceux-ci ne le désavouent.

Idy est un homme politique fini. Il ne parvient pas à faire l’unanimité autour de se personne. C’est pourquoi, il est partout rejeté, du côté de l’opposition, comme du côté du pouvoir. Car tous craignent qu’il ne les trahisse un de ces jours. C’est pourquoi, il a du mal à trouver des alliés. Il ira seul à l’élection présidentielle, sans une coalition derrière lui. 2024 risque d’être l’année de sa retraite politique. De lui, l’histoire retiendra ses nombreux revirements politiques qui lui ont fait perdre toute crédibilité.

Son parti Rewmi est devenu moribond. De nombreux responsables quittent ce parti, car en désaccord avec Idy. Ils lui reprochent de gérer seul Rewmi, de prendre des décisions sans consulter personne. Idrissa Seck est seul. Les partis d’opposition ne veulent pas de lui. La principale coalition de l’opposition Yeww Askan Wi refuse de lui tendre le bras. Pour elle, Idrissa Seck n’est pas un homme politique fiable. Il change constamment d’opinions.

Pire, Yewwi Askan Wi soupçonne Idrissa Seck de rouler pour Macky Sall et de chercher à diviser l’opposition. Le PUR et Pastef ont bien raison de douter de l’ancien maire de Thiès. Tout le monde a vu comment il a tourné le dos à Me Abdoulaye Wade qu’il a osé qualifier d’ancien « spermatozoïde, futur cadavre ». Pour le PUR et Pastef, Idrissa Seck ne peut rien apporter de bon à l’opposition si ce n’est la divertir. Ousmane Sonko et Serigne Moustapha Sy ont passé des consignes à leurs lieutenants respectifs…Eviter toutes négociations avec Idrissa Seck.

Mame Penda Sow pour xibaaru.sn