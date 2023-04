Macky coince Sonko et le bloque intelligemment sur le statut du…

Sonko agonise…Macky envoie un pion pour le finir

La bataille entre Macky Sall et Ousmane Sonko entame son dernier virage. A une dizaine de mois de la présidentielle, les deux ennemis lancent leur dernière salve. Le locataire du Palais a pris le dessus sur le leader du parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF). Le maire de Ziguinchor a ouvert plusieurs fronts qui l’essoufflent. Pour ne pas laisser de répit à son adversaire, le commandant en chef a envoyé un de ses éléments pour finir le travail. Ce pion aura la mission de faire tomber Sonko de son piédestal.

Ousmane Sonko est le seul candidat dont l’avenir politique est incertain. Ayant réussi à se hisser au plus haut sommet, le patriote en chef entame une phase descendante de sa carrière. À force de trop parler, il a réussi à se mettre à dos tout le monde. Ces déclarations et certains de ses agissements lui valent des plaintes. Plaintes qui hypothèquent sa candidature pour 2024. Adji Sarr, Mame Mbaye Niang, Ahmed Khalifa Niasse et Frédéric Napel veulent tous envoyer le leader de l’opposition en prison.

Comme si cela ne suffisait pas, Sonko voit son parti partir en lambeaux. Le pouvoir a lancé une véritable traque des patriotes. Beaucoup de membres de Pastef sont en prison. Ils paient cash leur engagement politique. Les plus chanceux sont sous contrôle judiciaire ou sous bracelets électroniques. Des opérations pour réduire leur marge de manœuvre. Seul Birame Souleye Diop échappe à cette machine de destruction. Mais le maire de Thiès Nord ne fait pas l’unanimité dans son parti. Le cumul de mandat a mis en mal Birame Souleye et les membres de son parti.

Dos au mur avec ses procédures judiciaires, il ne reste plus à Sonko que son titre de chef de l’opposition. Titre qu’il a obtenu après la trahison de Idrissa Seck. Désormais, Macky veut le déshabiller de tout. Alors, il a envoyé un pion récupérer ce titre. Tel un vieux renard, Idy est allé vers Sonko pour se charger de cette mission. Pour y arriver, il a encore fait jouer son intelligence. « L’Imam de Thiès » est allé en cachette chez le leader de Pastef diriger la prière de Fajr. Une manière d’endormir sa proie pour pouvoir l’euthanasier.

Idy a rendu public leur rencontre secrète. Avant de jouer au sapeur-pompier venu faire les bons offices. Mais cette rencontre était juste une manière pour lui de mettre en mal Sonko et les sénégalais. Maintenant que c’est fait, Idy se lance dans sa véritable mission : récupérer la place de chef de l’opposition. « Tant que les Sénégalais n’ont pas voté le 25 février 2024, je suis le chef de l’opposition », a lancé le nouvel opposant de Macky Sall. Pour récupérer « sa » place, Idy a mis Sonko dans sa ligne de mire.

Depuis qu’il a annoncé qu’il se lançait dans la course pour 2024, Idy est en train de massacrer Sonko. À chacune de ses sorties, il en profite pour tirer sur le leader de PASTEF qu’il voit comme la personnification de la violence. Sonko ne pouvant plus accepter d’avoir rallumer la bougie de Idy est revenu dans le jeu politique. Le patriote en chef annonce la reprise de ses activités. Ziguinchor a ouvert le bal ce lundi en attendant le Nemekou Tour qui va démarrer le 29 avril. Toutes ces sorties du leader de l’opposition radicale devraient lui permettre de refaire surface.

Car si Idy arrive à récupérer sa place au sein de l’opposition, Macky Sall aura une bonne mainmise sur l’opposition. Idy n’est pas du genre fiable. Il va lâcher les sénégalais dès que Macky lui aura fait une bonne offre. Il n’hésitera pas à entraîner l’opposition dans un dialogue avec le chef de l’Etat. Un dialogue sourd où Macky pourrait faire passer tous ses projets controversés. Alors, Sonko demeurera le plus grand perdant. Il sera de plus en plus isolé…Par conséquent, le pouvoir en place pourra facilement en finir avec lui.

Mais la trahison de Idy est un frein. Les sénégalais ne lui pardonnent toujours pas cet acte. D’ailleurs, ils restent méfiants devant cet homme qui change de visage tel un caméléon. Avec la place qu’il occupe chez les jeunes, Ousmane Sonko peut avoir une chance d’être sauvé. Une chose est sûre…« l’Imam de Thiès » va beaucoup transpirer s’il veut être chef de l’opposition !

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru