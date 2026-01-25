Il achète une maison à un homme de 88 ans…il le tue pour en disposer rapidement

Le corps sans vie de Léon Stablo a été retrouvé mardi dans sa maison de Branne, en Gironde.

C’est un proche qui a fait la macabre découverte. L’homme de 88 ans gisait dans l’escalier de son domicile.

L’octogénaire présentait de multiples plaies et des traces de sang ont été retrouvés un peu partout dans la propriété.

Une autopsie a été pratiquée et a révélé que la victime avait été frappée au visage avec un objet contondant avant d’être étranglée.

Léon Stablo avait vendu sa maison en viager en 2023.

L’acheteur, âgé de 38 ans, a été interpellé et placé en garde à vue. Il a avoué avoir délibérément tué le retraité pour disposer plus rapidement de la maison.

Ce charpentier au chômage songeait depuis plusieurs mois à passer à l’acte car il ne parvenait plus à payer la rente viagère. Il a été inculpé d’assassinat et écroué.

Sa compagne, âgée de 41 ans, a été mise en examen pour non-dénonciation de crime et libérée sous contrôle judiciaire.

