Une fillette de 12 ans se suicide chez elle…à cause du harcèlement scolaire

Le corps sans vie d’une fillette de 12 ans a été retrouvé à son domicile de Glorianes, dans les Pyrénées-Orientales.

L’adolescente aurait mis fin à ses jours dans la nuit du jeudi 22 au vendredi 23 janvier.

La victime était scolarisée en classe de 5eme au collège Pierre Fouché d’Ille-sur-Têt.

Selon l’Education Nationale, aucun fait de harcèlement scolaire n’avait été signalé concernant cette élève.

Mais, selon le procureur de la république, «Il s’agit bien d’un suicide qui pourrait être en lien avec du harcèlement. C’est en tout cas ce que semble exprimer l’écrit qu’elle a laissé»

Une enquête en recherche des causes de la mort a été ouverte pour déterminer les circonstances du drame. La brigade de recherche de Prades est chargée des investigations.

Source : F D