La résilience africaine face à un Trump…qui chamboule le monde

Depuis son investiture en janvier 2025, le 47e président des États-Unis, Donald Trump, a imposé une mutation radicale de l’ordre international. Entre tensions diplomatiques inédites, crises sociales intérieures et désengagement multilatéral, le monde de 2026 fait face à une instabilité croissante qui impose aux nations africaines, comme le Sénégal, une réinvention stratégique urgente.

Un an après le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, la doctrine de « l’Amérique d’abord » s’est muée en une politique de rupture systématique. En ce début d’année 2026, l’architecture mondiale issue de l’après-guerre vacille sous l’effet d’une diplomatie purement transactionnelle. Ce second mandat se distingue par une volonté affichée de démanteler les cadres de concertation multilatéraux au profit de rapports de force bilatéraux, transformant chaque alliance en un contrat révisable à tout instant.

Sur le front européen, la relation transatlantique traverse sa crise la plus grave depuis des décennies. L’épisode le plus marquant reste la divulgation récente, par le président américain, de ses échanges privés avec son homologue français Emmanuel Macron. En rendant publiques des discussions confidentielles portant sur la sécurité européenne et des propositions de médiation avec la Russie, Washington a brisé un tabou diplomatique fondamental. Cette rupture de confiance, doublée de menaces de barrières douanières punitives, a plongé les relations franco-américaines dans une zone d’incertitude sans précédent.

À l’intérieur des frontières américaines, la situation est tout aussi préoccupante. La ville de Minneapolis est devenue le symbole d’une nation profondément fracturée. Suite à des interventions meurtrières menées par l’ICE (Immigration and Customs Enforcement) dans des quartiers urbains, des heurts d’une rare violence opposent désormais des milices citoyennes aux forces fédérales. Ce climat de tension extrême, que certains observateurs qualifient de prémices à une forme de guerre civile moderne, paralyse l’administration locale et interroge sur la capacité du pouvoir fédéral à maintenir la cohésion nationale sans recours à la force militaire.

Le continent africain subit de plein fouet ce basculement vers un isolationnisme sélectif. La décision brutale de supprimer l’USAID au profit de « fonds d’investissements souverains américains » marque la fin de l’aide publique au développement telle que conçue depuis soixante ans. En 2026, Washington ne raisonne plus en termes de coopération sanitaire ou éducative, mais impose un modèle de « diplomatie des ressources ». Les financements ne sont désormais octroyés qu’en échange d’un accès exclusif aux terres rares, au lithium et au cobalt, essentiels à la transition technologique américaine, plaçant les États africains devant un dilemme de souveraineté inédit.

Ce désengagement institutionnel s’accompagne d’un durcissement sécuritaire qui fragilise les équilibres régionaux. En retirant le soutien logistique et financier aux missions de maintien de la paix au Sahel, l’administration Trump crée un vide sécuritaire que les puissances régionales peinent à combler. Cette approche « à la carte » de la lutte antiterroriste, conditionnée par l’alignement idéologique immédiat des gouvernements africains sur les positions de Washington à l’ONU, menace de déstabiliser des zones entières, forçant les États à des arbitrages budgétaires douloureux entre défense et services sociaux.

Pour le Sénégal, ce contexte mondial exige une préparation rigoureuse et une vigilance de chaque instant. La fin brutale du programme d’exemption de visa et l’imposition de quotas migratoires drastiques touchent directement la diaspora sénégalaise, moteur essentiel de l’investissement national. Dakar, traditionnellement pivot de la diplomatie du dialogue, se voit contrainte de naviguer dans un environnement où les règles internationales ne garantissent plus la prévisibilité. Les autorités sénégalaises doivent désormais anticiper les fluctuations de la politique commerciale américaine, qui n’hésite plus à utiliser les tarifs douaniers comme une arme de pression politique.

La résilience sénégalaise et, par extension, africaine, passera nécessairement par une accélération de l’autonomie stratégique. Face à l’imprévisibilité d’un partenaire américain devenu purement transactionnel, le renforcement de la Zone de Libre-Échange Continentale Africaine (ZLECAf) n’est plus une option, mais un impératif de survie économique. Pour le Sénégal, cela implique de diversifier ses partenaires, en se tournant davantage vers les pays du Sud global, tout en consolidant ses propres capacités de transformation industrielle afin de réduire sa dépendance aux importations et aux fluctuations des marchés mondiaux induites par les crises à Washington.