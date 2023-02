Il se marie avec une femme qu’il a connue bébé

Il se marie avec une femme de 19 ans de moins et découvre qu’il l’a rencontrée quand elle était bébé

Un couple d’anglais fait le buzz : Rich, 48 ans, a rencontré son épouse Evie, 29 ans, lorsqu’elle était bébé !

Les différences d’âge élevées dans les couples sont vivement critiquées en France quotidiennement, et ce même lorsqu’il s’agit de personnalités publiques. Que ce soit l’acteur Vincent Cassel et sa femme, le célèbre mannequin Tina Kunakey qui ont une différence d’âge de 31 ans ou encore le président de la République Emmanuel Macron et Brigitte Macron qui en ont une de 24 ans, les français ne le supportent pas. Bien que ces couples existent depuis un moment, Vincent Cassel et Tina Kunakey ont même un enfant ensemble, nommé Amazonie, les différences d’âge de plus de dix ans sont considérées comme « malsaines »… L’histoire insolite d’un couple anglais bouscule les émotions des internautes, celle de Rich et Evie.

l’homme a une différence d’âge de 19 ans avec sa femme…

Rich et Evie sont un couple anglais aux apparences banales. l’homme et la femme se sont rencontrés en juillet 2018 et sont tombés tous les deux sous le charme. Les deux amoureux ont une différence d’âge de 19 ans, Rich a 48 ans tandis que son épouse Evie en a 29. Si leur différence d’âge peut en choquer plus d’un, les tourtereaux ne peuvent vivre l’un sans l’autre et l’ont réalisé dès les premiers mois :

“Quand elle est partie en vacances, j’ai réalisé qu’elle me manquait vraiment et que je m’inquiétais pour elle. Je lui ai dit quand elle est rentrée, et elle avait ressenti exactement la même chose” a confié Rich à un média local. Si Evie a accouché de leur premier enfant le 13 janvier dernier, aucun d’entre eux ne prête attention aux critiques extérieures.

L’anecdote bouleversante du couple chamboule le monde entier

Seulement voilà, le couple a découvert une nouvelle surprenante. Leur première rencontre remonte en réalité bien avant 2018. Rich a rencontré sa femme Evie lorsqu’elle n’était qu’un petit bébé. Le couple a appris la nouvelle lors de la première rencontre avec les beaux-parents qui ont immédiatement compris qu’ils se connaissaient et avaient travaillé dans la même rue plus de vingt ans auparavant.

Cette histoire a donc attiré l’attention des médias du monde entier. “C’était un peu bizarre quand j’ai réalisé que j’avais rencontré Evie bébé, mais je n’en avais aucune idée à l’époque”, a confié Rich au New-York Post. D’où l’inquiétude des nombreux français critiquant chaque jour un peu plus les relations amoureuses entre deux personnes que tout oppose… Mais cette anecdote insolite prouve que l’amour est plus fort que tout !

Source OHM