Il tue ses enfants…il prend 212 ans de prison

Il noie ses 2 enfants autistes de 8 et 13 ans pour toucher l’assurance-vie : 212 ans de prison

Ali Elmezayen était jugé cette semaine par une Cour de Justice en Californie pour l’assassinat de ses deux enfants autistes de 8 et 13 ans et la tentative d’assassinat de son épouse dans le but de toucher les assurances vies

Il a tenté de maquiller son crime en accident. Le 9 avril 2015, ce père de 45 ans a précipité la voiture familiale d’une jetée du port de Los Angeles.

Lui se trouvait au volant, sa femme sur le siège passager et leurs 2 garçons sur la banquette arrière.

Le quadragénaire a pu s’extirper du véhicule car il avait pris soin de laisser ouverte sa fenêtre ouverte. Et il avait pu nager jusqu’au quai.

Ses deux enfants qui portaient une ceinture de sécurité sont morts noyés. Quant à sa femme, elle ne savait pas nager. Mais elle a été sauvée par un pêcheur.

L’accusé avait par la suite récolté plus de 260 000 dollars de diverses assurances prises en cas de décès de ses fils et investi la somme dans des achats immobiliers.

L’homme avait préparé de longue date le meurtre de ses enfants et de son épouse, qu’il maltraitait. De juillet 2012 à mars 2013, il avait contracté huit assurances sur la vie de sa famille, pour un montant total dépassant 3 millions de dollars.

Ali Elmezayen a été condamné cette semaine à 212 ans de prison.