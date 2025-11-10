Il vole le téléphone d’un avocat et revient des mois plus tard lui demander assistance

L’histoire frôle l’absurde. M. Paye, un commerçant âgé de 31 ans, a été arrêté par la police de la Médina, pour avoir subtilisé le téléphone portable d’un avocat, avant de revenir plusieurs mois plus tard sur les lieux pour demander une assistance juridique. Les faits remontent au 25 mars 2025.

Ce jour-là, l’avocat recevait dans son cabinet M. Paye, fraîchement sorti de prison. Le visiteur lui aurait demandé la somme de 3 000 F CFA pour se rendre à Touba. Par générosité, l’avocat accède à la requête. Mais pendant qu’il s’exécute, le jeune homme profite de son inattention pour subtiliser son téléphone portable, un Samsung Fold 5 avant de prendre la fuite.

Depuis ce jour, plus aucune trace du voleur jusqu’à ce 3 novembre 2025, lorsque l’homme refait surface dans le même cabinet. Cette fois pour solliciter les services de l’avocat. Le reconnaissant, ce dernier a immédiatement alerté la police qui l’a arrêté.

Face aux enquêteurs, M. Paye reconnaît sans détour avoir volé le téléphone de l’avocat, expliquant avoir agi sous l’emprise de la drogue. « J’étais en manque de crack. J’ai vendu le téléphone à 50 000 F CFA pour acheter cinq pierres de drogue », a-t-il avoué. Le receleur présumé, El H. Diop, commerçant établi au marché Colobane, est interpellé à son tour. Devant les enquêteurs, il a nié toute implication : « Je ne connais pas cet homme. C’est la première fois que je le vois. Je n’ai jamais acheté de téléphone Fold. ».

Il précise, par ailleurs, qu’il ne se procure que des téléphones issus des conteneurs et vend principalement des marques comme Redmi, Huawei ou Samsung, mais pas de Samsung Fold.

M. Paye, déjà déféré à plusieurs reprises pour des faits similaires, a été condamné, ce lundi, par le tribunal d’instance de Dakar à deux ans, dont un an ferme pour vol, même s’il a plaidé la clémence de la justice, invoquant un traitement en cours à l’hôpital Fann pour sa dépendance à la drogue. Quant à son coprévenu El H. Diop, il a été relaxé pour le délit de recel.

