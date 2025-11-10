Ousmane, avoir Mimi avec soi est mieux que de l’avoir contre soi (Par Bassirou Dieng) 

J’avais décidé de ne plus parler de sujet la concernant après avoir mis fin à mon compagnonnage avec elle au mois de mai 2025 pour des raisons personnelles. Mais, quand je vois une situation qui peut mener notre coalition vers des tensions inutiles, tout membre conscient des enjeux ne doit se taire. Il doit prendre son bâton de pèlerin pour recoller les morceaux. En écoutant Ousmane attaquait, de manière surprenante, indirectement Aminata Touré le samedi 8 novembre dernier lors de son Téra-meeting, ceux qui sont conscients des enjeux de l’heure vont sans doute tiquer. Tiquer parce que Ousmane ne devait jamais attaquer Aminata Touré publiquement encore moins essayer de la jeter à la vindicte populaire. Connaissant Ousmane, qui n’a pas froid aux yeux et qui n’hésite jamais à citer ses vis-à-vis, s’il n’avait pas pour seul objectif de jeter à la vindicte populaire Aminata Touré, il allait bien citer son nom comme il l’a fait avec Pape Malick N’Dour et tant d’autres personnes qui auraient été épinglé par des rapports. On peut d’ailleurs dire qu’il a une porte ouverte qui peut bien évidemment permettre aux deux leaders qu’ils sont de se retrouver à tout moment du moment où il ne l’a pas cité nommément.

Mimi, une bête politique

Aminata Touré qu’on l’aime ou pas mais force est de reconnaître que c’est une bête politique. Macky Sall ne dira pas le contraire. À son départ de l’Alliance pour la République (APR) en janvier 2023 beaucoup disait qu’elle ne pesait absolument rien sur le plan mobilisation politique mais avec uniquement sa stratégie de communication et sa capacité manœuvrière elle a su peser sur la balance à son arrivée dans l’opposition. Elle a su d’ailleurs, à cet effet, avec Guy Marius Sagna et autres regrouper autour de l’essentiel des forces vives de la Nation pour faire face à Macky Sall. Lorsqu’elle avait décidé de s’allier avec Pastef sur votre demande Ousmane, Mimi avait bien dit dans la note que j’avais moi-même écrit ce soir là avec elle qu’elle allait soutenir le candidat que tu aurais choisi. Et quand tu as choisi le Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, elle n’a pas lésiné sur les moyens et sur les stratégies en votre absence. À preuve, c’est elle même qui avait payé de sa propre poche la salle Radisson à hauteur de 1.500.000 francs pour la présentation du programme de notre candidat Bassirou Diomaye Faye. Sans compter qu’à part Pastef, son Mouvement Mimi24 avait le plus contribué financièrement pour la campagne présidentielle. Elle avait aussi réussi à démarcher beaucoup de membres aujourd’hui de la coalition Diomaye Président. Certains grands responsables de Pastef ne me démentiront pas car j’ai été dans certaines délégations de nuit.

Sa contribution pour notre victoire est visible par tous

Outre cela quand Macky avait, le 3 février 2024, fait reporter la présidentielle, Aminata Touré était le premier leader et membre de Diomaye Président à être sur le terrain. Ce jour-là d’ailleurs, elle a été arrêté avec moi par la gendarmerie de Foire. Nous avons tous les deux étaient mis en position de garde à vue avec Anta Babacar Ngom qui nous a rejoint là-bas après. Et nous savons tous que son arrestation a permis l’internationalisation du combat vu qu’après cela plusieurs ambassadeurs dont celui des États Unis, de la Grande Bretagne, de l’Allemagne, de même que des organisations internationales comme l’UE, l’Union Africaine, etc, se sont déplacés chez Mimi pour négocier une issue pacifique. Tout ceci et son refus catégorique face aux Envoyés spéciaux de Macky Sall chez elle et qui lui promettait de l’or si elle acceptait le report ont permis la tenue de l’élection présidentielle du 24 mars 2024. Donc, cette personne ne doit nullement être jetée à la vindicte populaire même si nous avons des divergences avec elle. D’ailleurs malgré le fait que vous aviez eu des divergences avant les législatives de 2024, vous aviez mis vos égaux de côté et vous vous étiez assis autour d’une table pour arrondir les angles et bien préparer les législatives. Et de ce que j’en savais, elle avait beaucoup contribué à notre victoire aux législatives en décrochant le soutien de beaucoup de Maire de l’Ex-Benno Book Yaakar qui ont voté pour la liste Pastef. Sans compter qu’elle et son Mouvement Mimi24 dont j’étais membre se sont investis partout sur le terrain sans qu’il n’est un seul investi. Je vous invite alors à surpasser, vous et Aminata Touré Mimi, les détails et à vous réunir autour de l’Essentiel pour l’intérêt de toute la Mouvance présidentielle. En politique, à chaque fois qu’on perd même un petit militant, on perd une voix à fortiori si on perdait un leader de dimension internationale comme Aminata Touré Mimi. Alors waxtaneu lèneu !

Bassirou DIENG, Journaliste, Membre de la Mouvance Présidentielle et Responsable Politique du département de Pikine (Commune de Tivaouane DiackSao)