Babacar Ba exige la déclassification du rapport de l’IGE évoqué par Ousmane Sonko

Le président du Forum du Justiciable, Babacar Ba, interpelle directement le chef de l’État sur un dossier sensible évoqué récemment par le Premier ministre Ousmane Sonko. Dans une déclaration rendue publique, il appelle le président de la République à faire preuve de transparence et d’équité en déclassifiant et en transmettant au procureur financier le rapport de l’Inspection générale d’État (IGE) qui aurait, selon les propos du Premier ministre, épinglé un proche collaborateur du chef de l’État pour un montant de 2 milliards de francs CFA.

« M. le Président de la République, par souci de transparence et d’équité, vous devez déclassifier et transmettre au procureur financier le rapport de l’IGE évoqué par votre Premier ministre qui aurait épinglé un de vos proches collaborateurs à hauteur de 2 milliards de francs CFA. C’est une exigence populaire pour l’éclatement de la vérité. », a déclaré Babacar Ba dans une note transmise à la presss.