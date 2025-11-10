PJF : Pape Malick Ndour placé sous surveillance électronique

Libéré, vendredi passé, à la suite d’une ordonnance de mise en liberté provisoire assortie du port d’un bracelet électronique, l’ancien coordonnateur du Programme des domaines agricoles communautaires (Prodac), Pape Malick Ndour s’est présenté, ce lundi, au pool judiciaire financier. Le président du collège des juges d’instruction a procédé à la pose effective du dispositif de surveillance électronique, selon Seneweb.

Pape Malick Ndour est inculpé pour association de malfaiteurs, escroquerie sur des deniers publics et blanchiment de capitaux. Dans son réquisitoire introductif, le procureur de la République financier avait requis son placement sous mandat de dépôt.