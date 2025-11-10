La cour d’appel de Paris ordonne la remise en liberté de Sarkozy

La décision est tombée. La cour d’appel de Paris ordonne la remise en liberté de l’ancien président français. Elle accepte la demande du parquet général qui avait requis ce lundi matin cette mise en liberté sous contrôle judiciaire de Nicolas Sarkozy.

Cette remise en liberté de l’ancien chef de l’Etat est assortie d’un contrôle judiciaire. La cour lui a imposé une « interdiction de contact » élargie, notamment avec le garde des Sceaux Gérald Darmanin, et de sortie du territoire national. « Le garde des Sceaux applique toujours les décisions de justice », a réagi lundi l’entourage du ministre de la Justice Gérald Darmanin après l’interdiction faite à Nicolas Sarkozy d’entrer en contact avec ce dernier dans le cadre de son contrôle judiciaire.

Nicolas Sarkozy devrait sortir de prison dans la journée, et attendra libre son procès en appel, qui devrait commencer en mars.

