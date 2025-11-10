Affaire Prodac : Mame Mbaye Niang contre-attaque et annonce une plainte

L’ancien ministre du Tourisme, Mame Mbaye Niang, a franchi une nouvelle étape dans sa défense face aux accusations récurrentes concernant l’affaire du Programme des domaines agricoles communautaires (Prodac).

Invité de la RFM, il a annoncé son intention de se constituer partie civile et de déposer une plainte formelle contre le cabinet d’expertise ayant réalisé les travaux sur le dossier. Cette démarche sera menée en collaboration avec l’ancien directeur général du Prodac, Pape Malick Ndour, et leurs avocats.

Mame Mbaye Niang a vivement contesté les récentes déclarations du Premier ministre Ousmane Sonko sur la transmission d’un rapport au pôle financier. « Je vais me constituer partie civile et porter plainte contre le cabinet d’expert devant l’Ordre des experts. Le rapport dont parle Sonko n’existe pas dans les termes qu’il évoque », a-t-il déclaré, estimant que des conclusions infondées portent atteinte à son honneur.

L’ancien ministre a réaffirmé que l’audit de référence est celui de la Cour des comptes – un rapport qu’il juge public et qui, selon lui, « ne contient aucune mention disant que j’ai pris 29 milliards ». Il soutient que les marchés sous procédure judiciaire concernent des transferts de conteneurs, sans lien direct avec sa gestion ministérielle.

Mame Mbaye Niang insiste sur le fait que le dossier judiciaire implique l’ancien DG, Pape Malick Ndour, et qu’il est indûment cité dans un dossier où il n’était ni signataire des dépenses ni ordonnateur des crédits.

Source : Seneweb