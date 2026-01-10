Immersion institutionnelle : La DGPN ouvre ses portes aux élèves de l’ENA

La Direction générale de la Police nationale (DGPN) a accueilli, le jeudi 8 janvier 2025, les élèves de la section Administration générale de l’École nationale d’administration (ENA), dans le cadre d’une immersion institutionnelle visant à renforcer la compréhension mutuelle entre les futures élites administratives et les forces de sécurité intérieure.

La visite a débuté par une présentation détaillée de la Police nationale, portant sur son organisation, ses missions régaliennes ainsi que le fonctionnement de ses différentes directions et services. Cet exposé a été suivi d’échanges interactifs, au cours desquels les élèves, futurs administrateurs civils et secrétaires d’administration, ont pu poser de nombreuses questions relatives aux mécanismes de gestion, de coordination et d’intervention de la Police nationale.

Dans la continuité de cette rencontre, les visiteurs ont effectué une visite guidée à la Direction de la Sécurité publique. Un passage particulièrement remarqué a été consacré à la salle d’information et de communication, véritable centre névralgique du dispositif opérationnel de la Police nationale.

Les élèves de l’ENA ont exprimé leur entière satisfaction quant à la qualité des échanges et à la clarté des réponses apportées par les responsables policiers, saluant une démarche pédagogique et ouverte, propice au renforcement de la collaboration interinstitutionnelle.

La rencontre s’est achevée dans une ambiance conviviale par une photo de famille réunissant les policiers et leurs futurs collaborateurs. Elle s’est déroulée sous la conduite du Commissaire divisionnaire de classe exceptionnelle Ibrahima Diop, en présence des directeurs et chefs de service de la Police nationale.