Kolda : Trois individus interpellés…plus de 5 kg de chanvre indien saisis

Le Commissariat central de Kolda a procédé, le mercredi 08 janvier 2026, à l’interpellation de trois (03) individus pour trafic de stupéfiants, assortie de la saisie de 5,101 kilogrammes de chanvre indien, à l’issue d’opérations menées dans différents quartiers de la ville.

Les deux premiers suspects ont été arrêtés au quartier Batanguel, suite à l’exploitation d’un renseignement opérationnel faisant état d’un trafic intense de drogue. Les investigations conduites, notamment la perquisition de leur domicile, ont permis la découverte de trois (03) kilogrammes de chanvre indien.

La troisième interpellation a eu lieu au quartier Sikilo. Le mis en cause, présenté comme un acteur majeur du trafic local, a été trouvé en possession de deux (02) cornets lors de son arrestation. La perquisition immédiate de son domicile a conduit à la saisie complémentaire de 2,101 kilogrammes de chanvre indien ainsi que de cinquante-quatre (54) cornets.

Les trois individus ont été placés en garde à vue pour association de malfaiteurs, offre et cession de stupéfiants. L’enquête se poursuit afin d’identifier d’éventuelles complicités et de démanteler l’ensemble du réseau.