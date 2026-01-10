Mairie de Dakar : la Cour suprême met un terme aux ambitions de Barth

La Chambre administrative de la Cour suprême a déclaré irrecevable la requête introduite par Barthélemy Dias, scellant définitivement ses espoirs de retrouver le fauteuil de maire de la Ville de Dakar. L’ancien édile contestait l’arrêté préfectoral l’ayant déclaré démissionnaire de son poste de conseiller municipal, condition indispensable à son maintien à la tête de la mairie. Sa démarche n’a toutefois pas abouti.

Avec cette décision, le long feuilleton judiciaire autour du contrôle de la capitale sénégalaise connaît son épilogue. Les juges ont ainsi fermé la dernière porte juridique à Barthélemy Dias, mettant fin à plusieurs mois de contentieux et de débats politico-judiciaires.

Ce verdict conforte, dans le même temps, Abass Fall, installé à la tête de la mairie de Dakar depuis le mois d’août dernier. Sa légitimité à diriger l’institution municipale s’en trouve désormais définitivement consolidée, rapporte Les Échos.