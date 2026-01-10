Le Président Diomaye Faye en mission de la CEDEAO à Bissau

Le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a quitté Dakar ce samedi à destination de Bissau, où il est arrivé dans la matinée. Le Chef de l’État prend part à une mission présidentielle de haut niveau de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), a indiqué la Présidence de la République.

Selon la même source, cette mission est conduite par Son Excellence Monsieur Julius Maada Bio, Président de la République de Sierra Leone et Président en exercice de la Conférence des Chefs d’État et de Gouvernement de la CEDEAO.