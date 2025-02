Indemnisation des victimes : Les interrogations de Babacar Gaye

Politique, Justice et État de droit (Par Babacar Gaye)

Après les 108 millions qui ont alimenté une controverse entre militants de Pastef, la ministre de la Famille et des Solidarités, Maïmouna Dièye, a annoncé de nouvelles mesures pour indemniser les ex-détenus et autres victimes des événements survenus au Sénégal entre 2021 et 2024. Je rappelle que 5 milliards de notre « Etat en ruine”, ont été extraits de nos coffres exsangues à cette fin.

Parmi ces mesures, 10 millions pour chaque famille endeuillée, statut de pupilles de la Nation pour les orphelins mineurs, Bourses de Sécurité familiale, Couverture Sanitaire Universelle, Carte d’Égalité des Chances pour les familles, accès aux financements de la DER/FJ, au Fonds national de Crédit pour les Femmes et au Fonds national de Promotion de l’Entrepreneuriat Féminin ; ainsi que 500 000 francs pour tout assassin, casseur, voleur, émeutier, pyromane, tiré des geôles à la faveur de la loi d’amnistie.

Dans un État de droit, toute indemnisation découle de l’existence d’un responsable et d’une victime dûment identifiés par une décision de Justice.

Alors, je me pose une série de questions.

Par quelle gymnastique, en l’absence de décision judiciaire à laquelle une telle mesure doit être adossée, l’Etat devrait-il verser aux militants de Pastef autant d’argent tiré des deniers publics?

Une abrogation de la loi d’amnistie, entraînerait-elle une obligation de remboursement pour ceux qui ont bénéficié de cette indemnisation-assistance sans cause?

A contrario, qui, quoi et comment pour l’indemnisation des policiers, gendarmes, magistrats insultés, menacés, salis, humiliés, qui malgré toutes ces vexations, sont restés stoïques mais déterminés sous le soleil, la pluie, les cailloux et dans les flammes pour éviter le chaos au Sénégal et sauvegarder les institutions de la République et l’Etat de droit?

Sans oublier l’obligation de réparation qui incombe à l’Etat, en cas d’attroupements ou de manifestations suivis de violence, du préjudice matériel et financier subi par des entreprises comme DDD, BRT, TER …et d’autres personnes privées ?

L’Etat Pastef qui s’est auto-condamné, doit apporter des réponses à ces questions que se posent pas mal de citoyens.