Indemnisation : L’UDS/A invite l’Etat à ne pas ignorer « les autres victimes de pillages »

Le 24 mars 2024, les Sénégalais ont choisi le changement en élisant le Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye dès le 1er tour avec 54,28% des suffrages. Un score qui traduit une forte volonté de changement. Mais aussi un espoir immense d’une jeunesse qui aspire à un mieux-être.

La mise en application de cette politique économique et sociale proposée aux Sénégalais ne peut se faire sans les outils nécessaires, législatifs notamment, pour éviter des blocages institutionnels et/ou financiers et budgétaires. C’est pour cela que l’Union pour le développement du Sénégal /Authentique (UDS/A) a choisi de soutenir la liste de la majorité présidentielle incarnée par le Président Bassirou Diomaye Faye et conduite par le Premier ministre et président du parti Pastef, Ousmane Sonko.

Les Sénégalais ont confirmé cette volonté de donner tous les moyens de gouvernance nécessaires aux nouvelles autorités. Mais c’est aussi une façon de dire : « Vous avez tout entre vos mains, vous n’avez plus d’excuse ! »



L’heure n’est pas au bilan mais le Secrétariat de l’UDS/A estime que c’est le temps de l’action :



– Action pour une reddition des comptes garantissant le respect des droits et de la présomption d’innocence des personnes accusées ;



– Action pour la réalisation de projets et programmes à même de continuer à nourrir l’espoir des jeunes et de leur permettre d’éclore leurs talents.



– Action pour des réformes politiques et judiciaires restaurant la confiance du citoyen au politique, préservant les libertés et améliorant la perception de la justice.

L’UDS/A ne doute point de cette volonté affichée par les nouvelles autorités de trouver des solutions à ces questions. Cependant, des mesures urgentes s’imposent pour préserver le climat politique, économique et social, gage de la confiance des investisseurs et donc du développement économique de notre pays.

L’UDS/A adhère totalement au principe d’indemnisation aux victimes car l’indemnisation est une marque de reconnaissance pour toute personne victime de souffrances physiques et psychiques subies, de leurs éventuelles séquelles, ou encore de pertes en vies humaines ou pertes matérielles ou financières. Toutefois, l’Union pour le Développement du Sénégal/ Authentique constate un déficit de transparence dans le processus et invite les autorités étatiques à la mise en place de commissions inclusives.

En l’absence de jugement, il aurait été plus judicieux de mettre en place une commission inclusive et une réelle communication sur le sujet, qui concerne tous les sénégalaises et sénégalais, sans considération politique.

L’Union pour le Développement du Sénégal considère que si le gouvernement estime nécessaire de procéder à l’indemnisation des victimes des évènements, il ne peut ignorer les autres victimes de pillages pour éviter toute forme de discrimination, et dans un souci d’équité et de justice.

Le secrétariat de l’UDS/A est, enfin, convaincu que le salut réside dans la gouvernance par la concertation et le dialogue dans tous les secteurs.



Fait à Dakar, le 04 Février 2025



Le Secrétariat de l’UDS/A