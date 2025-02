Projet bloqué par Trump : Zahra Iyane Thiam confirme Sonko mais s’interroge sur…

Lors de sa déclaration à Fass Touré dans la région de Louga, le Premier ministre Ousmane Sonko, qui milite pour une indépendance économique, a donné comme exemple le blocage de l’aide financière des États-Unis, qui touche notamment un programme lié au courant, évalué à plus de 500 millions de dollars, soit environ plus de 316 milliards de nos francs. Toutefois, le leader de Pastef n’a pas donné plus d’informations sur ce projet. Et c’est l’ancienne ministre sous Macky Sall, Zahra Iyane Thiam qui dévoile les chiffres détaillés de ce programme.

Dans un post sur le réseau social X où elle interpelle l’ambassadeur des États-Unis à Dakar pour des éclaircissements, Zahra Iyane Thiam confirme les dires de Sonko, avec à la clé des chiffres détaillés. Selon l’ancienne ministre, le programme se nomme « Compact Electricity », dont l’accord de coopération a été signé en décembre 2018 par l’ancien Premier ministre, feu Mahammed Boun Abdallah Dionne.

«D’après les annonces faites à l’époque, ce programme disposait d’une enveloppe totale d’environ 330 milliards de francs CFA (soit environ 600 millions de dollars US), comprenant un don de 302,5 milliards de francs CFA (environ 550 millions de dollars US) des États-Unis et une contribution supplémentaire de 27,5 milliards de francs CFA (environ 50 millions de dollars US) du Gouvernement du Sénégal », fait-elle savoir dans ses propos repris par Seneweb.

Cependant, elle s’interroge. En effet, le programme est entré en vigueur depuis le 9 septembre 2021 et devait prendre fin dans un peu plus d’un an et demi, soit en septembre 2026. Par conséquent, une grande partie de l’argent a déjà dû être consommée. «Le Compact est officiellement entré en vigueur le 9 septembre 2021, pour une durée de cinq ans, avec une échéance prévue au 9 septembre 2026, par conséquent le programme devrait être largement exécuté », renseigne-t-elle.

En d’autres termes, le Sénégal n’a pas perdu plus de 500 millions de dollars (puisqu’une grande partie de l’argent a dû être consommée), mais il reste pour l’exécution de ce projet jusqu’au 9 septembre 2026. Dans sa publication, Zahra Iyane Thiam s’interroge aussi sur le respect de la coopération par les Etats-Unis et invite l’ambassadeur américain au Sénégal à plus d’éclaircissements. « Les Sénégalais doivent être édifiés », clame l’ancienne ministre.