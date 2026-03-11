Infrastructures routières : Le président appelle à accélérer les projets prioritaires

Lors du Conseil des ministres tenu ce mercredi, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a demandé au gouvernement d’accélérer la mise en œuvre des projets d’infrastructures routières déjà validés, tout en engageant l’élaboration d’un nouveau schéma routier national.

Selon la porte-parole du gouvernement, Marie Rose Faye, le chef de l’État a insisté sur la nécessité d’intensifier l’exécution des programmes routiers considérés comme prioritaires afin d’améliorer la mobilité sur l’ensemble du territoire et de soutenir la dynamique de développement économique.

Le président de la République a également recommandé la mise en place d’un schéma routier national optimisé, qui devra tenir compte de l’urbanisation rapide du pays et accompagner le déploiement des pôles de développement.

D’après les précisions apportées par la porte-parole du gouvernement, cette orientation vise à adapter la planification des infrastructures aux nouvelles réalités territoriales, marquées par l’expansion des villes et l’émergence de nouvelles zones économiques.

À travers ces directives, l’exécutif entend renforcer la cohérence entre l’aménagement du territoire, la modernisation du réseau routier et les ambitions de développement du Sénégal.