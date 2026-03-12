La riposte de Pastef face aux secousses de la coalition Diomaye Président

Au lendemain d’une Assemblée générale de la coalition Diomaye Président marquée par des velléités de scission, Ousmane Sonko opère une reprise en main stratégique. En actant la création de la Commission Nationale de Placement des Cartes (CNPC), le leader du PASTEF (Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité) transforme une crise de coalition en une offensive organisationnelle, envoyant un signal de puissance à ses « alliés-adversaires » tout en verrouillant l’appareil de sa formation en vue des futures échéances électorales.

Cette décision, intervenant le dimanche 8 mars soit moins de 24 heures après la rencontre de la coalition au pouvoir, ne relève pas du hasard de calendrier. Elle marque le début d’une phase de mutation profonde pour le parti au pouvoir : passer du statut de mouvement porté par une ferveur populaire organique à celui d’une machine électorale rigoureusement structurée. En confiant à la CNPC la mission de piloter la vente des cartes et l’identification des membres, Ousmane Sonko entend chiffrer son hégémonie et asseoir sa légitimité sur des données factuelles et militantes.

Dans la perspective des prochaines échéances électorales, le PASTEF semble désormais privilégier une stratégie de « pesée réelle ». En lançant cette vaste opération de placement de cartes sur le territoire national et au sein de la diaspora, le parti cherche à se mettre en ordre de bataille pour affronter les urnes sous ses propres couleurs. Cette dynamique suggère une volonté de ne plus dépendre des coalitions de circonstance, mais plutôt de dicter le tempo politique en s’appuyant sur un socle de militants officiellement enregistrés et fidélisés.

L’ambition affichée est claire : le PASTEF veut miser sur sa propre puissance intrinsèque tout en redéfinissant les termes de ses alliances. Si le parti continue de s’entourer de soutiens, il s’agit désormais d’une logique de ralliement autour d’un noyau dur et hégémonique plutôt que d’une collaboration entre pairs de poids égaux. Pour s’imposer durablement, la formation mise sur un maillage territorial exhaustif, allant de la cellule de base à la coordination de la diaspora, garantissant ainsi une réactivité maximale le moment venu.

Cette stratégie de consolidation interne risque toutefois de jeter une ombre significative sur l’avenir de la coalition Diomaye Président. En se focalisant sur le renforcement de son identité propre, le PASTEF fragilise mécaniquement l’unité de la plateforme qui a porté l’alternance. Pour les observateurs avertis, cette initiative sonne comme un avertissement aux alliés : le parti entend demeurer la force motrice incontestée du paysage politique sénégalais, quitte à laisser ses partenaires de la première heure sur le bas-côté si ces derniers ne s’alignent pas sur sa nouvelle discipline de corps.

L’aspect financier et logistique de cette opération n’est pas en reste, avec une tarification segmentée selon les zones géographiques : 1000 francs CFA en Afrique, 20 euros en Europe et 20 dollars en Amérique et en Asie. Ce choix souligne la volonté du parti de mobiliser ses ressources propres pour garantir son indépendance financière. Au-delà de la simple collecte de fonds, il s’agit d’un test de loyauté pour les sympathisants, invités à transformer leur soutien moral en un engagement civique et financier concret.

Le rôle de la CNPC dépasse la simple fonction de guichet ; elle est l’architecte du futur visage du parti. Après l’identification des membres, la commission aura la lourde tâche de superviser le renouvellement des structures de base. Ce processus de « purification » et de rajeunissement des instances vise à éliminer les incertitudes organisationnelles et à s’assurer que chaque maillon de la chaîne est parfaitement aligné sur les orientations du sommet, consolidant ainsi le leadership d’Ousmane Sonko.

Dans ce climat de confrontation quasi-ouverte entre la primature et certains segments de la mouvance présidentielle, le PASTEF fait le pari de la solidité institutionnelle contre l’agitation politicienne. En structurant sa base, le Premier ministre se dote d’un bouclier politique capable de résister aux assauts internes et externes. C’est une réponse pragmatique qui substitue aux discours de rupture une réalité administrative incontestable, plaçant ses détracteurs devant le fait accompli de sa domination organisationnelle.

Le Sénégal assiste à une redéfinition majeure des rapports de force au sein du camp présidentiel. Si la coalition Diomaye Président a été l’outil de la conquête, le PASTEF de l’après-8 mars semble vouloir être l’instrument exclusif de l’exercice et de la conservation du pouvoir. Cette mue politique, opérée sous le sceau de l’urgence, dessine les contours d’un paysage où la discipline de parti et la rigueur structurelle pourraient bientôt supplanter le charme des alliances hétéroclites.

La rédaction de Xibaaru