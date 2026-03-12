Une femme refuse de lâcher son sac à main…elle reçoit des coups de couteau

Le drame s’est produit ce mercredi en début d’après-midi à Metz, en Moselle.

Vers 13H00, une femme se trouvait rue de Sarre lorsqu’un individu l’a agressée pour son sac à main.

Mais la victime, âgée de 39 ans, a refusé de lâcher son bien.

Face à sa résistance, l’agresseur l’a poignardée à plusieurs reprises.

Touchée de deux coups de couteau au bras et à l’abdomen, la trentenaire a été transportée à l’hôpital. Ses jours ne sont pas en danger.

Le suspect a pris la fuite, il est activement recherché. Le sac de la victime a été retrouvé à proximité du lieu de l’agression. Une enquête est ouverte.

Source : F D