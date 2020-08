Inimaginable ! Cristiano Ronaldo annoncé au PSG

Le Paris Saint-Germain pourrait se saigner pour mettre la main sur Cristiano Ronaldo. En tout cas, c’est ce que les observateurs veulent voir dans le monde du football. Malgré ces supputations, d’autres hésitent aussi car ces types de rumeurs sont très courants.

Sur son compte Twitter, le consultant Bruce Grannec a évoqué le sujet. Pour lui, personne ne peut résister au talent incontournable qu’est le fameux Cristiano Ronaldo (CR7). « Si y a une possibilité faut pas hésiter mais faudra aussi un entraîneur avec un fort caractère pour tenter de gérer l’égo de Neymar, Mbappé et Cristiano Ronaldo (CR7) !

Et faudra aussi que les joueurs fassent des concessions sur le terrain ce qui n’est pas gagné. Pour moi aujourd’hui quasi aucun club ne pourrait refuser un CR7 ou un Messi. On l’a encore vu cette semaine ça reste les tauliers. Oui ce n’est pas simple à gérer pour plein de raisons mais on ne va pas se mentir il vaut mieux les avoir dans son équipe que jouer contre », a indiqué Bruce Grannec. Ce dernier est aussi connu sous le surnom de « The Machine » ou « SPANK », est un joueur professionnel français de jeux vidéo de football.

Mais dans un climat marqué par la pandémie du coronavirus, il est difficile d’envisager des sommes folles dépensées au mercato. Néanmoins, l’élimination de la Juve, les regards sont posés sur Cristiano Ronaldo (CR7). Pourtant, la Vieille Dame aurait à l’idée d’étendre le contrat de sa superstar, qui court encore jusqu’en 2022.