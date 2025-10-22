Injures et diffamation : Modou Yade déféré par la Cybersécurité

La Division spéciale de cybersécurité a procédé hier, mardi 21 octobre 2025, à l’arrestation de Modou Yade.

Selon des sources de Seneweb, l’ex-mari de Lissa Tine, disparue mystérieusement il y a six ans, a été déféré ce mercredi matin au parquet.

Ce commerçant établi à Colobane est poursuivi pour injures et diffamation via un moyen de diffusion publique.

Pour rappel, Modou Yade avait porté plainte contre la voyante Aïssatou Penda Diop. La dame, âgée de 53 ans, a été déférée par la DSC pour discours contraires aux bonnes mœurs, diffusion de données à caractère personnel, injures, diffamation, calomnie et mise en danger de la vie d’autrui via un système informatique.

Seneweb