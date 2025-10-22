Billetterie digitale : La belle moisson de la FSF

La Fédération sénégalaise de football (FSF) a salué, à travers un communiqué officiel, les résultats probants de la billetterie entièrement digitalisée mise en place au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio. Une innovation qui, selon l’instance, tient toutes ses promesses.

À l’occasion du match Sénégal-Mauritanie disputé dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du monde 2026, les recettes ont atteint un montant record de 218 661 930 F CFA, soit une hausse de 27 % par rapport au précédent match contre le Soudan. Ce bond significatif vient confirmer l’efficacité du modèle digital adopté, qui repose sur trois piliers : transparence accrue dans la gestion des ventes ; traçabilité renforcée des transactions ; expérience simplifiée et sécurisée pour les supporters.

La FSF remercie chaleureusement les fans des Lions pour leur confiance et leur engagement, soulignant que cette réussite collective est le fruit d’une adhésion massive du public à cette nouvelle ère numérique. « Ensemble, continuons à faire rayonner notre football », conclut le communiqué.