Inondations : Macky lance des piques à ses ministres

La gestion des inondations par le gouvernement n’a pas donné satisfaction au président de la République. En Conseil des ministres, ce mercredi 1er septembre, il a vertement interpellé ses ministres en leur demandant de prendre à bras-le-corps ce dossier. « Le Président de la République indique, sur la problématique des inondations, la nécessité pour le Gouvernement d’avoir une posture d’anticipation dans l’acquisition des équipements adéquats et adapter la formation des intervenants, tout en développant le sens des urgences et d’accélération des procédures », indique le communiqué, repris par Le Témoin.

Alors autrement dit Oumar Guèye, Antoine Diome, Serigne Mbaye Thiam et Cie sont sommés d’être plus dynamiques dans la gestion des inondations, à en croire le journal. Outre les mesures conjoncturelles, Macky Sall veut aussi qu’on lui propose des mesures structurelles pour les 10 ans qui suivent l’actuel plan dont la fin est prévue en 2023. « Le Chef de l’Etat souligne également la nécessité pour le Gouvernement de préparer la formulation d’un nouveau programme décennal de gestion des inondations (2023-2033), en cohérence avec le Plan national d’Aménagement et de Développement des Territoires (PNADT) et dans une dynamique de développement de la politique d’assainissement ».

Macky Sall veut également la généralisation de l’élaboration des plans directeurs d’urbanisme et d’assainissement dans toutes les collectivités territoriales du pays ainsi que le renforcement des ressources humaines, logistiques et financières de l’Office national de l’Assainissement du Sénégal (ONAS). Dans ce cadre, Macky Sall demande la signature d’un ‘’contrat de performances innovant avec l’Etat ».