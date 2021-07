Installations anarchiques de barrières sur les trottoirs (images)

À Dakar, certains propriétaires de logements ont instaurés des barrières sur les trottoirs qui bordent les devantures de leurs maisons.

Ces techniques de privatisation des trottoirs sont de plus en plus nombreux et visibles à Dakar. Pilonnes en fer, poteaux en béton, chaînes, roches, bouteilles d’eau de 10L, pots de fleurs, cordes,….. chacun rivalise d’astuces pour occuper illégalement l’espace public. Certains vont même jusqu’à surélever les trottoirs pour les rendre impraticables.

Les risques sont nombreux surtout pour les personnes à mobilité réduite qui voient leurs droits primaires à la libre circulation bafoués. Et cette situation n’est pas du gout des piétons et automobilistes.

Il est impératif d’arrêter l’hémorragie et rappeler à ces gens que les trottoirs sont destinés aux piétons. Les autorités (ministères concernés et mairies) doivent réagir au plus vite en exigeant l’enlèvement et le démolissement de toutes ces entraves et sanctionner les récalcitrants.