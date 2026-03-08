Iran : Un septième militaire américain mort dans la guerre

Un septième militaire américain est mort dans la guerre contre l’Iran, « décédé des suites de ses blessures » subies lors d’une attaque de Téhéran « contre les troupes américaines en Arabie saoudite le 1er mars », a annoncé l’armée dimanche.

« La nuit dernière, un militaire américain est décédé des suites de ses blessures subies pendant les premières attaques menées par le régime iranien à travers le Moyen-Orient », écrit le commandement américain pour la région sur le réseau social X. Il « avait été grièvement blessé sur les lieux d’une attaque contre les troupes américaines en Arabie saoudite le 1er mars », lendemain du déclenchement de l’offensive israélo-américaine, précise-t-il.

