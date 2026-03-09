Le duel des alliés…la coalition « Diomaye Président » et le Pastef en pleine fracture

À la suite de l’Assemblée générale de la coalition « Diomaye Président » ce samedi 7 mars 2026, une crise de légitimité semble éclateer au sommet de l’État. Entre la volonté du président Bassirou Diomaye Faye de sanctuariser ses alliances diversifiées et la riposte musclée des cadres du PASTEF (Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail l’Ethique et la Fraternité) fidèles à Ousmane Sonko, le régime de la rupture se retrouve écartelé. Cet affrontement par médias interposés redessine les contours d’une guerre ouverte pour le contrôle du récit politique et l’horizon présidentiel de 2029.

Le paysage politique sénégalais traverse une zone de turbulences inédite. Ce samedi, lors de l’Assemblée générale de la coalition « Diomaye Président », le chef de l’État, Bassirou Diomaye Faye, a tenu à réaffirmer son indéfectible attachement à l’entité qui l’a porté au pouvoir. En déclarant solennellement qu’il ne « trahirait jamais » cette coalition, le Président a tenté de sanctuariser un cadre politique élargi, tout en rappelant qu’il entendait gouverner dans l’humilité et la continuité de l’État, loin de toute hégémonie partisane.

Cette sortie présidentielle intervient dans un contexte de dualité croissante avec sa formation d’origine, le Pastef. Bien que Bassirou Diomaye Faye ait revendiqué avec fermeté son appartenance au parti, rappelant sa dissolution par décret le 31 juillet 2023 avant de « renaître de ses cendres », son discours a marqué une volonté de distinction. En rendant hommage aux alliés de la première heure, le locataire du palais a souligné que la victoire de 2024 fut une œuvre collective et non l’apanage d’un seul mouvement politique.

La riposte la plus virulente est venue d’Abdourahmane Diouf, ministre de l’Environnement et figure de proue de la coalition. Sortant d’un long silence, il a frontalement contredit le Premier ministre Ousmane Sonko, lequel avait affirmé que 90 % de l’électorat de la présidentielle provenait du Pastef. Pour lui, c’est l’inverse : c’est la dynamique de la coalition « Diomaye Président » qui a permis au Pastef de remporter, par la suite, les élections législatives. Cette joute verbale cristallise une bataille de légitimité sur l’origine du capital politique du régime actuel.

Au-delà des chiffres, Abdourahmane Diouf a posé des balises institutionnelles strictes, mettant en garde contre toute dérive vers un « parti-État ». En invoquant la figure du « gardien de la Constitution » plutôt que celle d’un leader charismatique, il a rejeté l’idée d’une « justice des vainqueurs » ou d’une République assujettie aux intérêts d’une seule formation. Cette posture souligne une ligne de fracture idéologique majeure entre les défenseurs d’une institutionnalisation républicaine et les tenants d’une rupture radicale portée par l’appareil du Pastef.

Sous la supervision d’Aminata Touré, la coalition a affiché une force de frappe non négligeable, revendiquant le soutien de plus de 600 partis et mouvements. Elle a rappelé que sa mission de restructuration, confiée par le Président lui-même, visait à consolider ce pôle de soutien dans le « calme » et l’« éthique ». Cette démonstration de force territoriale, incluant de nombreux maires et élus locaux, agit comme un contre-poids politique face à l’influence croissante du Premier ministre au sein de l’appareil gouvernemental et militant.

La réaction des cadres du Pastef ne s’est pas fait attendre, inondant les réseaux sociaux de messages de loyauté exclusive envers Ousmane Sonko. De la porte-parole du gouvernement, Marie Rose Khady Faye, au ministre de la Fonction publique, Olivier Boucal, les hommages au « gardien de la révolution » ou à la « boussole PROS » (Président Ousmane Sonko) se sont multipliés. Cette synchronisation des messages suggère une volonté manifeste de l’appareil du parti de réaffirmer que, pour eux, le véritable centre de gravité politique reste le Premier ministre.

Les députés du Pastef, à l’instar de Guy Marius Sagna et Maimouna Bousso, ont appelé les militants au « focus » et à la « froideur ». Ce climat de suspicion mutuelle entre les membres d’un même gouvernement fragilise la cohésion de l’exécutif. La bataille pour le contrôle du récit politique semble désormais engagée, chaque camp fourbissant ses armes en vue des échéances futures, notamment la présidentielle de 2029 déjà évoquée par Abdourahmane Diouf.

Les conséquences de cette guerre ouverte pourraient être lourdes pour la stabilité gouvernementale. La coexistence entre un pôle présidentiel s’appuyant sur une coalition diversifiée et un pôle primatorial adossé à une base militante disciplinée crée un dualisme exécutif risqué. Si le dialogue prôné ne parvient pas à résorber ces tensions, le risque d’une paralysie institutionnelle ou d’un remaniement profond, visant à clarifier les rapports de force, devient une hypothèse de plus en plus crédible pour les observateurs.

Le Sénégal assiste à une redéfinition des équilibres au sein du pouvoir. Entre la volonté de Bassirou Diomaye Faye de gouverner avec « tous ceux qui ont gagné » et l’ambition du Pastef de maintenir son hégémonie idéologique, la marge de manœuvre est étroite. La survie de ce « tandem » historique dépendra de leur capacité à transformer ces frictions internes en une dynamique de complémentarité, au risque de voir l’ambition de rupture se briser sur l’autel des querelles de leadership.

