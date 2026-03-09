Trois jeunes tués dans un accident…le conducteur avait 19 ans

Les faits se sont déroulés dans la nuit de samedi à dimanche à Sainte-Aulde, en Seine-et-Marne.

Vers 4H00 du matin, une voiture occupée par quatre personnes circulait sur la départementale D603 lorsqu’elle a quitté la route et a percuté un arbre.

Trois jeunes hommes, âgés de 19 à 31 ans, sont morts sur le coup.

Un quatrième passager, âgé de 26 ans, grièvement blessé, a été transporté en urgence absolue à l’hôpital.

Le conducteur, âgé de 19 ans, avait un ballon dans la bouche et une bouteille de protoxyde d’azote entre les pieds. Il n’avait le permis de conduire que depuis un mois et demi.

L’accident s’est produit en ligne droite et dans un contexte de « très mauvaise visibilité due au brouillard » a indiqué le parquet.

Source : F D