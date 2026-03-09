En rentrant de l’université…une étudiante meurt piétinée par un éléphant

Les faits se sont déroulés le 28 février dans le Karnataka, en Inde.

Pooja, étudiante à l’université, rentrait chez elle en bus après ses cours.

La jeune fille de 17 ans est descendue du car et marchait en direction de son domicile lorsqu’un éléphant a surgi derrière elle et l’a piétinée.

L’adolescente est morte sur le coup.

Sa mère, qui a assisté impuissante à la scène, s’est mise à hurler.

Son père, qui était en train de garer sa moto, s’est précipité au chevet de sa fille allongée dans une mare de sang.

Les secours, arrivés sur les lieux, n’ont pu que constater le décès de la victime.

Source : F D