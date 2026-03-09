Revue de presse : La restructuration de la coalition ”Diomaye Président” à la une

La volonté affichée du président de la République de mettre en avant la coalition ‘’Diomaye Président’’ qui l’a porté au pouvoir tout en affirmant son ancrage à Pastef, sa formation politique originelle, est largement commentée par les quotidiens reçus, lundi, à l’Agence de presse sénégalaise (APS).

Le Président Bassirou Diomaye Faye a décliné, samedi, à Dakar, de nouvelles orientations pour la coalition ‘’Diomaye Président’’, assurant que celle-ci aura pour missions, notamment de soutenir et de vulgariser les actions du gouvernement. ”Cette coalition sera une coalition ouverte, efficiente, opérationnelle et pleinement au service de la vulgarisation de l’action du gouvernement”, a-t-il dit alors que Pastef est opposé à la restructuration de cette coalition.

La Coalition ”Diomaye Président”, dont le chef de l’Etat est le président d’honneur, a adopté samedi ses textes fondateurs au cours d’une assemblée générale au King Fahd Palace. Le président Faye, élu sous la bannière de ”Diomaye Président” en mars 2024, est revenu sur les conditions de la naissance de ladite coalition.

Bassirou Diomaye Faye ‘’trace sa ligne de conduite’’, selon Sud Quotidien. ‘’Le chef de l’Etat Bassirou Diomaye Faye est formel : +Une coalition qui soutient l’action du président ne peut pas être atone…+. Devant les membres de la +Coalition Diomaye Président+ réunie en assemblée générale avant-hier, samedi, pour valider ses textes fondateurs, il a réaffirmé son attachement à cette coalition. Dans la même dynamique, il a tracé sa ligne de conduite dans le champ politique, en balayant toute remise en cause de sa légitimité partisane au sein de Pastef-Les Patriotes’’, écrit Sud.

L’Observateur note qu’en ‘’décidant de ne pas s’affranchir du parti Pastef/Les Patriotes et mais surtout de s’appuyer, désormais, sur la coalition “Diomaye Président” pour s’imposer politiquement’’, le Président Bassirou Diomaye Faye, ‘’laisse un choix à pièges à Ousmane Sonko et ses affidés du parti’’.

‘’Jusque-là pondéré depuis la crise au sommet de l’Etat rendue publique par les multiples sorties de son Premier ministre, Ousmane Sonko, le chef de l’Etat, Bassirou Diomaye Faye, est sorti de sa ré serve. Samedi, à la clôture des travaux de la coalition “Diomaye président”, le président de la République s’est montré sous un jour nouveau’’, souligne L’Obs.

La publication relève que ‘’dans un discours assumé, même s’il a réaffirmé son ancrage dans Pastef, Bassirou Diomaye Faye n’a laissé planer aucun doute sur ses ambitions politiques. La ligne de fracture d’avec son Premier ministre est désormais consommée. Une nouvelles reconfiguration politique semble inévitable’’.

‘‘Le temps de la figuration est terminé”

Selon Le Quotidien, ‘’Diomaye se dévoile’’.

‘’Sous les lustres de la salle de conférence du King Fahd Palace où se tenait, ce samedi, l’Ag de la Coalition Diomaye Président, l’ambiance est aux retrouvailles, mais le message, lui, est sans concession. Devant un parterre de leaders alliés, certains visages marqués par des mois d’attente dans l’anti-chambre du pouvoir, Bassirou Diomaye Faye a troqué ses habits de candidat pour ceux de chef d’orchestre exigeant’’, écrit le journal.

La publication ajoute qu’entre ‘’confidences sur les frustrations du début de mandat et rappel à l’ordre cinglant, le Président sénégalais a prévenu : le temps de la figuration est terminé. Pour survivre au rouleau compresseur de l’exercice du pouvoir, la Coalition Diomaye Président doit désormais choisir entre la mue ou l’oubli’’.

Selon L’As, ‘’Diomaye remet les pendules à l’heure’’. Pour ce journal, ‘’Bassirou Diomaye Faye s’est livré, samedi, à une séance d’explications avec sa famille politique Pastef /Les Pa-triotes opposée à la restructuration de la coalition +Diomaye-Président+ dont il est le président. Il promet de ne jamais trahir cette coalition sous la bannière de laquelle il a été élu président de la République’’.

Pour Libération, ‘’+Diomaye n’est plus Sonko. Sonko n’est plus Diomaye+. C’est clair. Fini le temps des doutes et des supputations. Le vin est tiré et les dés jetés. Plus d’amalgame ni d’ambiguïté. La scission est actée. Bassirou Diomaye Faye retire la couverture de Pastef de son lit, trace sa voie et prend ses distances d’avec Ousmane Sonko’’.

”’Il s’émancipe, se démarque et s’éloigne de sa formation politique originelle. Écartant le Pastef-Les Patriotes dans son élection, Bassirou Diomaye Faye adoube la coalition DiomayePrésident’’, ajoute le journal.

WalfQuotidien estime qu’en affirmant son ‘’ancrage’’ dans Pastef et en procédant à la restructuration de la coalition présidentielle, Bassirou Diomaye Faye entretient le ‘’flou artistique’’.

‘’On s’attendait à une officialisation de la rupture entre Diomaye et Pastef. Ce qui aurait pour effet direct une réorganisation du gouvernement avec le départ du Premier ministre Ousmane Sonko et de certains membres du gouvernement. Que nenni. Le discours tenu par le Président Diomaye au cours de l’Assemblée générale de la coalition Diomaye Président a été plutôt +responsable et mesuré+’’, note Walf.

Source : APS