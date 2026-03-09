Sicap-Mbao : Un père surprend le viol collectif de sa fille de 14 ans par 12 adolescents

Le Poste de Police de Diamaguène Sicap Mbao a procédé, le 6 mars 2026, à l’interpellation de dix individus impliqués dans une affaire d’enlèvement, de séquestration et de viol collectif sur une mineure âgée de 14 ans.

Selon les premiers éléments de l’enquête, le père de la victime, inquiet de la disparition de sa fille dans la nuit du 5 au 6 mars après la rupture du jeûne, a mené des recherches infructueuses jusqu’à minuit. Informé vers 1 heure du matin que l’adolescente se trouvait dans une maison de Sicap Mbao, il s’est immédiatement rendu sur les lieux. En pénétrant dans l’appartement situé au deuxième étage, il a découvert sa fille en pleine agression sexuelle. Aidé d’un accompagnant, il a réussi à neutraliser deux des assaillants, tandis que les autres prenaient la fuite.

Les suspects interpellés ont reconnu les faits lors de leur audition. La victime, entendue en présence de son père, a confirmé avoir été enlevée puis conduite dans le domicile d’un des fugitifs, où elle a subi des abus sexuels collectifs. Une réquisition médicale a été adressée au centre de santé Khadimou Rassoul, dont les conclusions font état d’une déchirure ancienne de l’hymen et de la présence de spermatozoïdes dans les prélèvements vaginaux.

Placés en garde à vue, les mis en cause ont, pour la plupart, admis avoir eu des rapports sexuels avec la mineure, tout en contestant les accusations d’enlèvement et de séquestration. L’enquête se poursuit afin de déterminer l’ensemble des responsabilités dans cette affaire qui suscite une vive émotion à Sicap Mbao.