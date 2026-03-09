Politique

ONU : L’ex président de la Commission de l’UA soutient la candidature de Macky Sall

L'ex président de la commission de l'Union Africaine, Moussa Mahamat Faki
Le débat sur la succession d’António Guterres au secrétariat général des Nations Unies prend une nouvelle dimension diplomatique. Moussa Faki Mahamat, ancien président de la Commission de l’Union africaine (UA), a officiellement pris position en faveur de l’ancien président sénégalais Macky Sall, qualifiant sa candidature d’« opportune ».

Dans une déclaration marquant un tournant dans la campagne diplomatique, Moussa Faki Mahamat a mis en avant les qualités d’homme d’État de l’ancien président sénégalais. Selon lui, l’expérience et la « crédibilité » de Macky Sall, alliées à sa « modération », font de lui un « candidat solide pour diriger l’Organisation en cette période critique ».

L’ancien patron de la Commission de l’UA a souligné avoir travaillé étroitement avec lui pendant huit ans, notamment lors de la présidence de Macky Sall à la tête de l’Union africaine. De cette collaboration, il retient une « compétence diplomatique » de premier ordre et une « capacité rare à établir un consensus entre des intérêts divers ».

Au-delà de la personnalité du candidat, Moussa Faki Mahamat voit en cette candidature un levier stratégique pour le continent noir. Il estime que l’accession de Macky Sall à la tête de l’ONU pourrait « renforcer le rôle de l’Afrique dans la prise de décision mondiale ».

Dans un contexte international fragmenté, l’appui de Moussa Faki résonne comme un appel à un « multilatéralisme renouvelé ». Pour l’ancien dirigeant de l’UA, repris par Seneweb, le choix de Macky Sall permettrait d’ouvrir un « nouveau chapitre axé sur la paix, la stabilité et la prospérité partagée pour tous ».

