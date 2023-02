Issa Laye Samb : « Tous le monde sait que l’Etat veut mener Sonko à l’abattoir »

« Macky Sall et ses militants doivent faire balle à Terre. Ils sont responsables de ce qui se passe dans ce pays. Un dossier de mœurs devenu une affaire d’Etat qui fait la passion des caciques, des barrons de l’Apr et d’un régime, c’est qu’ils sont tombés très bas », a fustigé le maire de Yoff, Issa Laye Samb, qui a été interpelé sur l’appel de Sonko à ses militants et sympathisants au « mortal kombat » face à un régime.

« Tous le monde sait que l’Etat veut mener Sonko à l’abattoir comme Karim, Khalifa entre autres…avant les élections présidentielles. « kou ndobine raay sa Baye ack sa maame, bo dé nit, dagay fipou ». Sonko est dans cette position de résistance pour ne pas subir le même sort que Karim et Khalifa », a déclaré Issa Laye Samb repris par Senego.

« J’appelle tout le monde à une résistance mais pas à une insurrection qui peut mettre le pays dans le chaos et qui n’épargnera personne », a lancé le maire de Yoff. Et Pour éviter cette situation, il appelle Macky Sall, a discuté avec l’opposition pour préparer une sortie honorable. « Je pense que tout ce qu’il est en train de faire , c’est juste qu’il a peur de son après pouvoir… Et nous devons lui donner de l’assurance… »