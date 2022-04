Jackpot à Benno…Abdoulaye Daouda Diallo récolte plus de 70.000 parrains

C’est un excellent travail de mobilisation et de terrain que la coalition Benno Bokk Yakaar de Podor, sous la houlette du Président du Conseil départemental Mamadou Dia, a réussi durant les opérations de collecte des parrainages. Résultat provisoire, 7333 fiches remplies, soit 73323 parrains engrangés, pour un bilan d’étape en perspective aux 100.000 fixés.

Ils étaient tous unis derrière le coordonnateur Abdoulaye Daouda Diallo dont le leadership dans le département a fini d’être salué par les populations à la base qui ont accepté et approuvé sa démarche de rassembleur. En procédant à la remise des listes des parrainages avant la date échue, le Ministre a vivement remercié les 19 maires mobilisés à cet effet sur les 22 que compte le département, encouragé les jeunes dont l’engagement est doublement magnifié, et reconnu la réussite apportée dans la coordination par le Président conseil départemental Mamadou Dia pour la qualité du travail.

Abdoulaye Daouda Diallo les a surtout exhortés, avant la date limite du dépôt des parrainages d’atteindre les objectifs initiaux fixés à 100.000 parrains. Ceci permettra à la grande coalition BBY de franchir un pas de géant vers la victoire finale pour les législatives pour remporter l’ensemble des sièges en jeu.

Ce travail effectué à Podor a aussi permis de mesurer la forte détermination des équipes composées des femmes et des jeunes, accompagnés des responsables politiques de Podor, notamment les conseillers, administrateurs, et directeurs du département qui, au total et rempli et livré 7333 fiches.