Jaxaay : Un multirécidiviste arrêté pour une série de vols par ruse

Le Commissariat d’arrondissement de Jaxaay a procédé, le 28 février 2026, au déferrement au parquet de Pikine-Guédiawaye d’un individu se présentant comme marchand et domicilié à Mbour. Il est poursuivi pour une série de vols commis par ruse au préjudice de plusieurs commerçants.

L’arrestation du suspect remonte au 26 février 2026, aux environs de 20 heures. Ce jour-là, l’une de ses victimes l’a reconnu par hasard à proximité d’une boulangerie à Jaxaay. La personne a immédiatement sollicité l’assistance d’un agent de la Compagnie de circulation en service à la station Shell Sedima. L’agent est alors intervenu pour interpeller le mis en cause avant de le conduire au commissariat pour les besoins de l’enquête.

Les investigations menées par les enquêteurs ont permis de mettre en évidence un mode opératoire bien rodé. Selon les éléments recueillis, le suspect se présentait dans les commerces comme un client ordinaire. Profitant d’un moment d’inattention des commerçants, notamment lors de l’emballage des articles, il subtilisait discrètement des téléphones portables, des parfums de luxe ou encore des sacs contenant de l’argent posés sur les comptoirs.

À la suite de son interpellation, six autres victimes se sont présentées au commissariat pour porter plainte et ont formellement identifié l’individu. Les préjudices déclarés sont importants. Parmi les biens dérobés figurent un sac contenant deux millions de francs CFA provenant d’une tontine, une somme de 750 000 francs CFA ainsi que d’autres montants estimés à plus de 200 000 francs CFA. Plusieurs smartphones de grande valeur ont également été signalés comme volés, notamment des iPhone 14, 13 Pro, 13 simple et 6S, ainsi que des documents administratifs.

Lors des confrontations, le suspect a catégoriquement nié les faits. Toutefois, les investigations ont permis d’établir son profil de délinquant multirécidiviste. Il a reconnu avoir déjà purgé quatre peines de prison pour divers délits, dont des faits de vol.

Au terme de l’enquête, le mis en cause a été déféré au parquet de Pikine-Guédiawaye, tandis que les investigations se poursuivent pour élucider l’ensemble des faits qui lui sont reprochés.