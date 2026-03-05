ONU : L’AFP apporte son soutien à la candidature de Macky Sall

À travers une déclaration officielle rendue publique ce 5 mars à Dakar, l’Alliance des Forces de Progrès (AFP) a exprimé son soutien à la candidature de Macky Sall au poste de Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies (ONU).

Dans son communiqué, la formation politique estime que l’ancien chef de l’État sénégalais dispose du profil et de l’expérience nécessaires pour diriger l’institution internationale dans un contexte mondial marqué par de nombreux défis sécuritaires, économiques et environnementaux.

L’AFP souligne notamment le leadership et l’expérience diplomatique de Macky Sall, qu’elle décrit comme un « leader charismatique et expérimenté » ayant démontré sa capacité à gérer des situations complexes et à promouvoir la stabilité.

Selon le parti, son engagement constant en faveur de la paix, du développement durable et du dialogue entre les nations constitue un atout majeur pour la gouvernance mondiale.

La déclaration met également en avant le parcours international du dirigeant sénégalais. Outre ses responsabilités à la tête du Sénégal, Macky Sall a occupé des fonctions importantes sur la scène continentale et régionale, notamment en présidant la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) ainsi que l’Union africaine (UA).

Pour l’AFP, ces expériences témoignent de sa capacité à fédérer les États autour de solutions consensuelles et à porter la voix de l’Afrique dans les instances internationales. Le parti considère qu’une éventuelle élection de Macky Sall à la tête de l’ONU constituerait une opportunité historique pour renforcer la représentation africaine dans la gouvernance mondiale et consolider la coopération internationale à un moment où le monde fait face à des préoccupations multiples.

À cet effet, l’Alliance des Forces de Progrès appelle l’ensemble des forces vives du Sénégal ainsi que les partenaires internationaux à soutenir cette candidature, qu’elle juge porteuse d’espoir pour l’Afrique et pour le multilatéralisme.