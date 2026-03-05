Soutien à la candidature de Mackyà l’ONU : la République des Valeurs interpelle l’État du Sénégal

La candidature de l’ancien chef de l’État sénégalais Macky Sall au poste de Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies a été officiellement déposée. Dans un communiqué de presse, la République des Valeurs se félicite de cette initiative qu’elle considère comme une opportunité importante pour le Sénégal et pour l’Afrique de renforcer leur présence au sein des instances internationales de décision. Pour ce mouvement politique, il s’agit d’une candidature africaine majeure qui mérite d’être soutenue par l’ensemble des forces vives de la nation.

Selon la République des Valeurs, cette candidature revêt une dimension historique puisqu’il s’agit, pour la première fois, d’un Sénégalais aspirant à une fonction internationale aussi stratégique. Dans ce contexte, le mouvement estime qu’elle doit être encouragée sans équivoque par les acteurs politiques, institutionnels et sociaux du pays, au-delà des divergences internes.

Le communiqué indique également que la candidature a été portée par le président de la République du Burundi, en sa qualité de président en exercice de l’Union africaine, dans le cadre d’une dynamique continentale visant à promouvoir une candidature africaine crédible à la tête de l’organisation internationale.

Toutefois, la République des Valeurs exprime sa préoccupation face à l’attitude du Sénégal dans ce processus. Le mouvement estime que le pays aurait pu jouer un rôle plus actif dans les discussions menées avec les autres États africains afin de défendre clairement sa position et de faire valoir les arguments en faveur de cette candidature.

Dans son communiqué, le mouvement interpelle directement le chef de l’État, Bassirou Diomaye Faye, en soulignant que la responsabilité présidentielle implique de diriger une nation dans son ensemble et non un camp politique. Selon ses responsables, le Sénégal doit être conscient que ses décisions dans ce dossier sont observées par les autres pays africains ainsi que par la communauté internationale.

La République des Valeurs rappelle par ailleurs que la devise nationale du Sénégal, « Un Peuple, Un But, Une Foi », invite à dépasser les clivages internes lorsqu’il s’agit de défendre les intérêts stratégiques du pays. Dans un contexte international marqué par de nombreux enjeux géopolitiques, le mouvement estime que l’Afrique a besoin d’une voix forte au sein des institutions internationales et que la candidature de Macky Sall peut contribuer à cet objectif.

Pour ses auteurs, ne pas soutenir une telle candidature reviendrait à affaiblir la position du continent dans les grandes discussions mondiales et à renforcer indirectement les candidatures concurrentes issues d’autres régions du monde.

La République des Valeurs conclut en appelant les autorités sénégalaises à faire preuve de responsabilité et à placer l’intérêt national au-dessus des considérations partisanes. Le mouvement invite le président de la République à se ressaisir et à agir dans une logique d’unité nationale afin que le Sénégal puisse défendre pleinement sa place et son influence sur la scène internationale.