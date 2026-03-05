Sûreté urbaine : Cheikh Oumar Diagne et Moussa Diop convoqués

Comme annoncé par notre confrère Cheikh Thiam sur sa page Facebook, Me Moussa Diop et Cheikh Oumar Diagne sont convoqués, ce vendredi, à la Sûreté urbaine du commissariat central de Dakar, sous le commandement du commissaire divisionnaire Mamadou Tendeng.

Mais Seneweb en sait un peu plus sur les raisons de cette double procédure judiciaire déclenchée par le procureur de la République près le Tribunal de grande instance hors classe de Dakar.

Tout a commencé lorsque le professeur Cheikh Oumar Diagne a accusé le Premier ministre Ousmane Sonko d’être le « commanditaire » de la mort de l’étudiant Abdoulaye Ba à l’UCAD. Il avait tenu ces propos controversés sur un plateau de télévision de la place.

Concernant l’avocat Me Moussa Diop, il a déclaré sur le plateau d’une autre chaîne de télévision que le chef du gouvernement du Sénégal entretenait des relations amicales avec des homosexuels.

Face à ces accusations, le chef du parquet s’est autosaisi en ordonnant à la Sûreté urbaine d’ouvrir une enquête, selon des sources de Seneweb.

Ainsi, Me Moussa Diop et Cheikh Oumar Diagne devront se montrer très convaincants devant les enquêteurs pour espérer sortir libres après leur audition.

Source : Seneweb