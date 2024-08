JO Paris 2024 : L’Egypte élimine le Paraguay et file en demi-finale

On y voit de plus en plus clair dans le tableau final du tournoi de football des Jeux Olympiques de Paris. En effet, alors que l’Espagne et le Maroc sont allés chercher leur ticket pour le dernier carré un peu plus tôt dans la journée, l’Égypte et le Paraguay s’affrontaient au Vélodrome à 19h00 pour continuer l’aventure dans ces JO. S’offrant les meilleures opportunités en première période, les Paraguayens ont finalement été récompensés au retour des vestiaires avec un but de Diego Gomez sur un service de Julio Enciso (0-1, 71e).

Pensant s’offrir leur billet pour les demi-finales, les Leones ont finalement été repris par les Pharaons qui ont égalisé à la 88e minute grâce à une tête à bout portant d’Ibrahim Adel (1-1, 88e). Incapables de se départager durant le temps additionnel, Paraguayens et Égyptiens ont donc filé en prolongations mais aucune des deux équipes n’a fait évoluer le score.

Dès lors, la séance de tirs au but a eu lieu et s’est avérée fatale pour le Paraguay. Ne manquant aucune de leur tentative, les Pharaons ont vu Marcelo Perez flancher lors de la troisième tentative sud-américaine. Avec ce succès au bout du suspense, l’Egypte arrache son ticket pour une demi-finale face à l’Argentine ou la France.

Source : Foot Mercato