Journée de la diaspora : L’Observatoire des Sénégalais de la Diaspora (OSD) salue l’initiative de l’Etat

A l’occasion de la 2ᵉ Journée de la diaspora, l’Observatoire des Sénégalais de la Diaspora (OSD) a pris une part active aux travaux, fort de son expérience et de son engagement. Intervenant lors des échanges, Moustapha Thiam a mis en exergue les contributions majeures de l’organisation au cours de ses douze années d’existence. Dans son allocution, M. Amadou Chérif Diouf, Secrétaire d’État auprès du ministre de l’Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur, a rendu hommage à l’engagement des organisations de la diaspora. Celui de l’OSD n’a pas été en reste, tant en Belgique qu’à l’international.

Fondé en 2013, l’Observatoire des Sénégalais de la Diaspora (OSD), association de droit belge, a pour mission de valoriser et de mettre en lumière l’expertise de la diaspora sénégalaise, en la positionnant comme un acteur clé du développement économique et social du Sénégal. Cette ambition s’inscrit pleinement dans la vision portée par les nouvelles autorités, notamment le Président Bassirou Diomaye Faye et le Premier ministre Ousmane Sonko et bien mise en œuvre par le Secrétaire d’État Amadou Chérif Diouf en faveur des Sénégalais de l’Extérieur.

Les associations présentes, pleinement satisfaites de son engagement constant, ont plaidé pour la création d’un ministère de plein exercice dédié à la diaspora. Elles ont également félicité M. Amadou Chérif Diouf pour son initiative visant à mettre en place des « Maisons du Sénégal » dans plusieurs pays, destinées à y accueillir et accompagner les compatriotes de la diaspora.

Dans son intervention, Amadou Chérif Diouf a reconnu le rôle déterminant des associations de la diaspora dont celui l’OSD qui a accompagné les deux missions économiques belges au Sénégal, en 2023, en organisant un panel consacré aux « mécanismes de cofinancement des entrepreneurs de la diaspora sénégalaise » et en mai dernier, un panel stratégique axé sur le thème : « Le partenariat entre la diaspora sénégalaise, les pôles territoriaux et la coopération économique avec la Belgique ».

De même, les journées de l’entrepreneuriat organisées en 2022 à Bruxelles témoignent de l’intérêt réel accordé par les responsables de l’OSD aux défis économiques majeurs auxquels sont confrontés les compatriotes de la diaspora.

S’agissant de la Journée de la diaspora, l’OSD félicite l’État du Sénégal pour cette initiative louable, qui s’inscrit pleinement dans la droite ligne de ses missions et renforce la reconnaissance institutionnelle du rôle de la diaspora dans les politiques de développement.

Au regard du succès probant ayant marqué cette édition de la Journée de la diaspora, l’OSD attend avec un vif intérêt les conclusions issues des travaux.