Affaire Sonko-Mame Mbaye : Ibrahima Thiam s’exprime sur la demande de révision de l’arrêt de la Cour suprême

La possible révision de la condamnation définitive d’Ousmane Sonko pour diffamation dans l’affaire Mame Mbaye Niang suscite des réactions dans la sphère politique. Ibrahima Thiam, président du parti ACT, s’est exprimé sur les implications juridiques et institutionnelles de cette procédure exceptionnelle.

La validation par le ministère de la Justice d’une demande de révision de la condamnation définitive d’Ousmane Sonko pour diffamation à l’encontre de Mame Mbaye Niang continue d’alimenter le débat public. Cette initiative, annoncée par les avocats de l’actuel Premier ministre, a notamment fait réagir Ibrahima Thiam, président de l’Alliance pour la Citoyenneté et le Travail (ACT).

Dans une analyse rendue publique, Ibrahima Thiam a rappelé que la révision d’une décision pénale devenue définitive constitue, en droit sénégalais, une voie de recours exceptionnelle, strictement encadrée par la loi. Selon lui, une telle procédure ne peut être envisagée que dans des hypothèses précises, notamment l’apparition d’un fait nouveau, décisif et inconnu des juridictions au moment du jugement.

Ibrahima Thiam s’interroge sur l’existence d’un tel fait nouveau dans le dossier concerné. Il relève que le document évoqué pour justifier la demande de révision soulève une difficulté juridique. S’il était disponible au moment des faits ayant donné lieu à la condamnation, il ne saurait être qualifié de fait nouveau. À l’inverse, s’il n’existait pas ou n’était pas accessible à cette période, cela indiquerait que les propos litigieux ne reposaient sur aucun élément factuel vérifiable au moment où ils ont été tenus.

La condamnation prononcée en 2023 pour diffamation et injure publique avait entraîné une peine de six mois d’emprisonnement avec sursis. Elle avait également conduit à l’invalidation de la candidature présidentielle d’Ousmane Sonko. Cette décision avait été confirmée à l’issue d’un parcours judiciaire complet, incluant les plus hautes juridictions du pays. Pour Ibrahima Thiam, la remise en cause de cette décision par une procédure exceptionnelle soulève des interrogations sur le respect du principe de l’autorité de la chose jugée.

Le président du parti ACT souligne également le contexte institutionnel dans lequel intervient cette demande de révision. Le principal bénéficiaire potentiel de la procédure occupe aujourd’hui les fonctions de Premier ministre, une situation qui, selon lui, peut susciter des interrogations sur la séparation des pouvoirs et l’indépendance de la justice.

Il précise toutefois que tout citoyen dispose du droit d’exercer les voies de recours prévues par la loi. Il estime néanmoins que l’indépendance de l’institution judiciaire repose aussi sur le respect du caractère définitif des décisions rendues et sur la retenue des autorités politiques.

Selon Ibrahima Thiam, les interrogations soulevées par cette affaire dépassent le seul cadre juridique. Elles touchent également à la confiance des citoyens dans les institutions et au fonctionnement de l’État de droit. Il appelle, dans ce contexte, à une application rigoureuse des règles encadrant la procédure de révision et au respect des principes fondamentaux qui garantissent l’indépendance de la justice.