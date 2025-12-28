Siège Coalition Diomaye Président, la tombe où repose désormais son compagnonnage politique avec Sonko! (Modou A. Seye)

Patriotes, du moins pour ceux qui en étaient pas encore convaincus, alors domptez

vos émotions et prenez l’infusion politique Diomaye et ses recyclés du système, aussi amère qu’elle puisse être à avaler.

Le siège de la coalition Diomaye Président est le symbole de la fraction et de la mésentente politique entre deux vieux compagnons de guerre,qui avaient juré fidélité et loyauté sur le tinssé tels les deux amis du fameux conte larhalé burkinabè.

Des discours de massage venant de l’un ou de l’autre ne sauraient éclipser cette triste réalité.

Le Président Diomaye , a décidé de poursuivre son chemin politique en opérant le divorce avec sa vielle famille et tutrice politique et de le symboliser au vu et au su de tous par un immeuble imposant sur la VDN en son effigie.

Désormais Diomaye est Diomaye et Sonko est Sonko. Finies, les spéculations. Toute l’histoire récente de son élection commandée et tous les sacrifices consentis par les patriotes, aussi énormes qu’ils soient n’ont pas été suffisant à calmer ses nouvelles ambitions politiques.

Le pacte entre lui et son Mentor et avec les Sénégalais qui croyaient en leur compagnonnage sincère est plus que jamais trahi.

La question ironique que l’on ne peut s’empêcher de poser est comment un fervent combattant du SYSTÈME d’hier l’a pu dépoussiéré, recyclé et se l’en approprier ?

La politique est elle allergique aux valeurs de loyauté, de sincérité ?

Il semble que le pouvoir et ses grâces ne laissent aucune place à la morale, à la sincérité dans le compagnonnage. Il obéit absolument à la règle de Machiavel : la fin justifie toujours les moyens.

De Senghor -Dia, à Wade- idrissa Seck en passant par Sankara – Blaise Compaoré et aujourd’hui Sonko -Diomaye, la malédiction des dualité et compagnonnage politique ne cesse de poursuivre et d’éteindre les belles promesses que pourraient offrir une bonne entente politique de deux hommes aux histoires et destins liés.

Un divorce aussi prématuré pour deux hommes qui étaient partis pour partager la même vision jusqu’en 2050.

Ainsi, tel sysyphe qui s’adonnait à l’exercice absurde de lancer la roche sur la montagne, les politiques risquent encore après la troisième alternance, d’embarquer les Sénégalais dans d’autres luttes politiques en leur vendant d’autres illusions. Sauf que tout a été dit, tout a été promi, mais le désenchantement finit toujours par s’imposer comme la règle qui lie politiques et citoyens.

M. Modou Aïcha Seye, Professeur d’Anglais.