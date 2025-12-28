Un bébé de 22 mois enlevé dans sa poussette…devant son père

Les faits se sont déroulés vendredi en fin de journée au Relecq-Kerhuon, près de Brest, dans le Finistère.

Vers 17H45, un père de famille se trouvait avec son bébé en poussette devant leur immeuble.

Soudain, trois individus ont surgi et ont attaqué le papa.

Au même moment, la mère de l’enfant en a profité pour enlever le bébé.

Les forces de l’ordre, alertées, ont déployé un important dispositif pour retrouver l’enfant.

La gendarmerie a rapidement interpellé un homme et deux femmes, dont la mère du bébé, dans la commune de Plonévez-du-Faou et à Brest

Quant au bébé, il a été retrouvé sain et sauf puis a été rendu à son père.

Source : F D