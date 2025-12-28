Sous OQTF…un homme poignarde 3 femmes dans le métro parisien

Il était 16H10, vendredi, quand un individu a poignardé une femme sur la ligne 3 du métro de Paris au niveau de la station République.

Quelques minutes plus tard, il a donné des coups de couteau à une deuxième passagère à la station Arts-et-Métiers, avant de poignarder une troisième femme à la station Opéra.

Un vaste dispositif de police a été déployé pour retrouver l’auteur des faits. Le suspect a été interpellé vers 18h40 à son domicile de Sarcelles, dans le Val-d’Oise, grâce à la géolocalisation de son téléphone et à la vidéosurveillance.

Ce jeune homme de 25 ans est déjà connu des services de police et était sous OQTF.

Il avait été écroué en janvier 2024 pour vol aggravé et agression sexuelle. Il est sorti de prison en juillet 2025 et avait fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français.

Il avait été placé en centre de rétention administrative, en attendant d’être expulsé.

Mais faute d’obtention d’un laissez-passer consulaire, il avait été libéré trois mois plus tard avec « assignation à résidence » et faisait depuis l’objet d’un mandat de recherche.

