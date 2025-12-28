Le Niger interdit l’entrée et la délivrance de visas aux citoyens américains

Les autorités nigériennes ont décidé d’interdire la délivrance de visas aux citoyens des États-Unis ainsi que leur entrée sur le territoire national, a rapporté l’Agence nigérienne de presse (ANP), média officiel du pays.

Selon l’ANP, cette décision constitue une mesure de réciprocité après le classement du Niger par Washington parmi les pays dont les ressortissants ne sont désormais plus éligibles au visa d’entrée sur le sol américain. « En guise de représailles, le Niger a interdit, cette semaine, toute délivrance de visa aux citoyens américains », précise l’agence.

Citant une source diplomatique nigérienne, l’ANP indique que l’interdiction concerne l’ensemble des citoyens américains, tant pour l’obtention de visas que pour l’accès au territoire nigérien.

Pour rappel, le gouvernement américain a annoncé, le 17 décembre dernier, une nouvelle extension des restrictions d’entrée aux États-Unis visant les ressortissants de plusieurs pays, dont le Niger. Cette mesure, qualifiée d’« interdiction totale », entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2026. Washington justifie cette décision par des impératifs liés à la protection de la sécurité nationale.