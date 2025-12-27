Antoine Félix Abdoulaye Diome rend hommage à Serigne Saliou Mbacké

Dix-huit ans après le rappel à Dieu de Serigne Saliou Mbacké, l’hommage demeure vibrant. À l’occasion de cette date commémorative, Antoine Félix Abdoulaye Diome a tenu à saluer la mémoire de celui qu’il considère comme une référence morale et spirituelle majeure.

Guide spirituel d’une élévation rare, Serigne Saliou Mbacké a légué à la communauté un enseignement profondément ancré dans la droiture, l’humilité, l’amour du travail et la constance dans l’adoration d’Allah. Des valeurs qui, selon Antoine Félix Abdoulaye Diome, continuent d’éclairer les consciences et de structurer les parcours spirituels de nombreux fidèles.

« Plus qu’un marabout, il demeure ma référence morale et spirituelle, une véritable boussole pour tous ceux qui aspirent à marcher sincèrement sur la voie de Cheikh Ahmadou Bamba », a souligné Antoine Félix Abdoulaye Diome, rappelant l’influence durable de l’illustre guide sur les générations présentes et futures.

L’héritage de Serigne Saliou Mbacké, fondé sur la piété, la rigueur morale et le service désintéressé, transcende le temps. Il continue d’incarner un modèle de vie religieuse fidèle à l’esprit du mouridisme et à l’idéal de soumission à Dieu prôné par Cheikh Ahmadou Bamba.

Dans une invocation empreinte de ferveur, Antoine Félix Abdoulaye Diome a conclu son hommage par une prière : « Ya Allah SWT, dans Ton infinie miséricorde, accorde-lui Tes largesses, illumine sa demeure et élève encore davantage son rang parmi Tes élus. Amine. »